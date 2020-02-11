شاهد.. شاب يضايق مركبة طالبات جامعيات ويعتدي على السائق

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الرياض - علي القحطاني - وثّقت إحدى طالبات جامعة القصيم، مقطع فيديو لشاب يضايق مركبة تقل عدد من الطالبات في الجامعة. وأوضح المقطع، شاب يقود مركبة ويقوم بالتضييق على مركبة الطالبات وتعريض حياتهن للخطر، وكذلك الاعتداء على السائق بالضرب.

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