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شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل توضح كيفية إيقاف الرقم المميز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من خلال حساب خدمة العملاء عبر موقع «تويتر»، على استفسار حول الطريقة التي يمكن بها إيقاف الرقم المميز.
وأفادت بأن ذلك يتم من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل واختيار أيقونة تحديث/ إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق شهادة شطب السجل التجاري.
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