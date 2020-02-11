شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: بداية وداع الزائر القطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الثلاثاء، عن بداية رحيل الزائر القطبي عن المنطقة.
وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” يُعتبر بعون الله اليوم الثلاثاء 11 فبراير أبرد أيام الزائر القطبي. تمركز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله ” .
وفي السياق نفسه، أوضح ” كراني ” : ” بداية الرحيل لا يعني إختفاء الصفر المئوي، الصقيع، تجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على الشمال والبرودة الشديدة على الشرقية ” .
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