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التحقيق في محاولة انتحار حدث بـ شرائع مكة

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الرياض - علي القحطاني - فتح مركز شرطة الشرائع في مكة المكرمة، تحقيقًا في محاولة انتحار حدث بالمرحلة الابتدائية.

وورد بلاغًا إلى المركز، يفيد بقيام الطفل (12 عامًا) بإيذاء نفسه ومحاولة الانتحار باستخدام ربطة عنق في دورة المياه.

وباشر المركز الواقعة، وتم نقل الحدث إلى المستشفى لإنقذاه، بينما لا تزال حالته خطيرة.

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