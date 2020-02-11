شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في محاولة انتحار حدث بـ شرائع مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فتح مركز شرطة الشرائع في مكة المكرمة، تحقيقًا في محاولة انتحار حدث بالمرحلة الابتدائية.
وورد بلاغًا إلى المركز، يفيد بقيام الطفل (12 عامًا) بإيذاء نفسه ومحاولة الانتحار باستخدام ربطة عنق في دورة المياه.
وباشر المركز الواقعة، وتم نقل الحدث إلى المستشفى لإنقذاه، بينما لا تزال حالته خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق في محاولة انتحار حدث بـ شرائع مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.