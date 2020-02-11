شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة.. إجراء هام يغفل عنه بعض المتقدمين بطلب منع السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوجد في النظام إجراء هام يغفل عنه بعض المتقدمين بطلب منع السفر، الوارد في المادة 88 و 87. ويغفل الكثيرون عن هذا الإجراء، وهو عند امتناع المنفذ ضده أو تعطيله أو تهربه بالإمكان تقديم بلاغ ضده في أقرب شرطة ويحال للنيابة.

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