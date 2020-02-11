شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجربة قاسية لمواطنة بسبب عملية تجميل في تركيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - اختارت مواطنة تدعى إيمان، الذهاب إلى تركيا لإجراء لعملية تجميل، متوقعة أنها الأفضل بسبب ما يروج له عبر الفضائيات.
وأفادت إيمان أن ما تعرضت له كان سيئا حيث خرجت من الجراحة بجسم مشوه ولا تعرف ماذا سيحدث لها.
وقالت خلال تصريحات لها، بأن الجراحة تسببت لها أيضا في التهابات وآلام شديدة وعدم القدرة على تحريك يدها.
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