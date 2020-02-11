شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 18 مخالفًا ومركبات بدون لوحات في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت شعبة الدوريات الأمنية بشرطة المحاني شمالي الطائف وبعض نقاط التفتيش بالطرق الرئيسة، من ضبط 18 مخالفًا من بينها مجهولي هوية، ومخالفين للذوق العام، وبعض المركبات بدون لوحات.

وتتواصل الحملات الأمنية بناءً على توجيهات من مدير شرطة محافظة الطائف، ومتابعة من مدير شعبة الدوريات الأمنية بالشرطة ومساعده وبقيادة رئيس دوريات المحاني.

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