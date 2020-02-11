شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» : تأثير الموجة الباردة بدأ على المنطقة الوسطى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تأثير الموجة الباردة بدأ اليوم الثلاثاء، على المنطقة الوسطى بالمملكة.

وقال خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: ” اليوم.. بدأ تأثير الموجة الباردة على المنطقة الوسطى من ‎السعودية وتشتد في يوم غد ثم تبدأ تخف حدتها في يوم الخميس ” .