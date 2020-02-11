شكرا لمتابعة خبر عن إصابة ستيني بـ «كورونا» الشرق الأوسط في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رجل يبلغ من العمر 68 عامًا بـ “كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية” أو ما تسمى بـ”كورونا الشرق الأوسط” في حفر الباطن.

ولم تكشف الصحة ما إذا كانت الحالة قد خالطت الإبل؛ بينما شهد يوم أمس، تسجيل حالتي إصابة بـ”كورونا الشرق الأوسط” الأولى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بمدينة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وأخرى لرجل عمره 47 عامًا في مدينة مكة المكرمة.