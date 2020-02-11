شكرا لمتابعة خبر عن خطوات على الزوجة فعلها بعد وفاة زوجها للحصول على دعم حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح حساب المواطن، أنه بعد تحديث الأرملة البيانات بالأحوال المدنية سيتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي.

وأضاف خلال الرد على سؤال ورد إلى حساب خدمة المستفيدين على موقع التدوينات القصيرة تويتر، نصه: « زوج أختي توفي وله كم يوم وهو عنده 7 أطفال هل يستمر نزول حساب المواطن؟ وهل ينزل الحساب نفسه ولا ينقص سهم زوجها المتوفى»، بأنه: « بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية أرملة.

ثم إضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة وهي صك حصر الورثة أو بطاقة العائلة أو شهادة الميلاد».