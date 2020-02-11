وظيفة في السعودية للمتزوجين فقط تثير موجة سخط

اشترطت أحدى الجمعيات الخيرية في مدينة حائل بالسعودية ان يكون المتقدم لوظيفة باحث اجتماعي متزوجا ، ما اثار حالة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي كون إعلان الوظيفة لا يشمل العزاب الباحثين عن أي وظيفة أو عمل في المملكة.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فإنه ورغم تطابق شروط إعلان الوظيفة كالحصول على بكالوريوس علم الاجتماع وإجادة استخدام الحاسوب الآلي ، إلا ان الاعلان أحدث حالة من السخط على هذه الجمعية.

وقالت الجمعية على لسان أحد مسؤوليها: " اشترطنا أن يكون الباحث الاجتماعي متزوجاً؛ لأن البحث قد يحتاج وجود امرأة أثناء زيارة الأسرة". وهنا يبرز سؤال ملح: هل سيعني ذلك أن المقبولين في الوظيفة سيضطرون لاصطحاب زوجاتهم في مهمات العمل؟!





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وأظهرت أرقام رسمية صدرت في السادس عشر من ديسمبر الماضي، تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12% في الربع الثالث من 2019 مقارنة مع 12.3%، في الربع السابق، ليبتعد بدرجة أكبر عن مستواه القياسي المرتفع 12.9% المسجل في 2018.

تشير البيانات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة قبل ثلاث سنوات بدأت تؤتي ثمارها، وإن كان هدف الرياض خفض البطالة إلى 9% بحلول 2022 مازال يبدو طموحا.

وسجل العدد الإجمالي للسعوديين أصحاب الوظائف، من الإناث والذكور، ارتفاعا طفيفا إلى 3.1 مليون في الربع الثالث من 3.09%، في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وبلغت المساهمة الاقتصادية الإجمالية للسعوديين، سواء من الرجال أو النساء البالغة أعمارهم 15 عاما فأكثر والساعين بنشاط للبحث عن عمل أو أنهم موظفون بالفعل، 45.5% في الربع الثالث من 45% في الربع الثاني.