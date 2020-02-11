به حمام مغربي ومساج وتاتو.. ضبط مشغل نسائي مخالف بالأحساء

ضبطت أمانة الأحساء خلال جولاتها الرقابية على المنشآت النسائية مشغلاً نسائياً مخالفاً يقوم بممارسة أعمال الحمام المغربي والمساج والتاتو داخل شقة سكنية بدون تراخيص وشهادات صحية للعاملات. وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الأحساء خالد بوشل أن ممارسة أي نشاط داخل الأندية الصحية والرياضية يتطلب الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة الصحة كونها منشآت صحية وليست تجارية.

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