هل تذكرون الشخص الذي اشتكى من وجود مرقص بجوار منزله في جدة؟.. إعلامي يفجر مفاجآت بشأن صاحب الفيديو

كشف الإعلامي عبدالله البرقاوي، مفاجآت حول صاحب مقطع “كيف أربي بناتي” الذي اشتكى من وجود “مرقص” بجوار منزله في جدة.

وكذب البرقاوي ما جاء على لسان صاحب المقطع وعلق عبر تويتر قائلا ”تتذكرون اللي صور مقطع كيف أربي بناتي؟! اتضح بأنه: أعزب يسكن بمفرده في موقع خلاف الموقع الذي ذكره بالمقطع وهو من ارباب السوابق قضايا مخدرات! عموماً: المطعم تم اغلاقه وأحيل مالكه للجهات المختصة“.

وكان أحد الأشخاص قد صور ونشر مقطعا احتج فيه على وجود مطعم يقيم حفلات صاخبة ورقص متسائلاً: ”كيف أربي بناتي في مثل هذا المكان“، ما تسبب بغضب واسع بين المتابعين. ودفع أمير منطقة مكة خالد الفيصل بتوجيه أمر لإغلاق المطعم، الموجود في جدة، وإحالة مالكه للجهات المختصة.