وزارة الصحة تلغي خطتها بشأن 220 ألف موظف من منسوبيها وتكشف عن سبب القرار المفاجئ

ألغت وزارة الصحة خطتها لنقل 220 ألف موظف من منسوبيها إلى شركات حكومية، ضمن مشروع تشغيل مراكز الرعاية بواسطة شركات حكومية مستقلة. وقالت الصحة في بيان لها أمس ” تعلن وزارة الصحة، ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية، عن إلغاء عملية التأهيل المسبق لمشروع “خطة نقل الوظائف”، لإعادة دراسة نطاق العمل للمشروع.

وكانت الصحة قد أعلنت عن اجتياز 6 شركات للمنافسة على تنفيذ “خطة نقل الوظائف”، قبل أن تعلن أمس إلغاء الخطة.

وأعلن مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة عن إلغاء عملية التأهيل المسبق لمشروع “خطة نقل الوظائف”، الذي سبق وأن أعلنت عنه الصحة في مارس 2019، وطرحته في منافسة عامة للشركات الخاصة، للمشاركة في تنفيذ الخطة التي تشمل نقل 220 ألف موظف من منسوبيها لشركات حكومية.

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