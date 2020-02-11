البسامي: حالياً لا توجد مراكز لحجز النساء في المرور.. وهذا أهم عنصر مسبب للحوادث

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن حـوادث النساء بسيطة ولا تستوجب التوقيف، مبيناً أنه في الوقت الحالي لا توجد مراكز حجز نسائية.

وأوضح البسامي خلال حضوره افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية “سلامة” بالدمام، أول أمس الأحد، أن أهم عنصر يعد من مسببات الحوادث المرورية هو استخدام الجوال وتشتت الانتباه من القيادة، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على افتتاح مدرسة قيادة نسائية ذات مواصفات عالمية، بهدف تحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني.