وزير العمل يعتمد الحد الأدنى لرواتب المواطنين بـ ٨٤٠٠ ريال … التفاصيل

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اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مؤخرًا، دليل توطين عقود التشغل والصيانة بالجهات العامة، متضمناً حداً أدنى لرواتب المواطنين بالوظائف المشمولة بالتوطين بـ8400 ريال لوظائف الإدارات العليا، و3 آلاف ريال للعمالة ذات المهارة المنخفضة.

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وحدد الدليل 8 مستويات وظيفية قياسية، وبيّن نسبب التوطين فيها والحد الأدنى لراتب لكل منها، فقد حدد لموظفي الإدارة العليا راتباً 8400 ريال مضافا لها 600 ريال عن كل سنة خبرة، و8400 ريال للمهندسين المتخصصين، و7 آلاف للمستوى الإشرافي.

كما حدد مبلغ 5700 ريال لرواتب وظائف المستوى الفني، و4 آلاف ريال لمستوى التشغيل الحرفي، و3 آلاف ريال للعمالة ذات المهارة المنخفضة.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق الدليل يشمل عقود التشغيل والصيانة والنظافة، وعقود الإعاشة، وعقود خدمات النقل بالحافلات، وعقود تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما أستثني من تطبيق الدليل عقود الحراسات الأمنية.

