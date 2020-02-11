بلدية المسفلة تزيل 27 لوحة إعلانية مخالفة

أزالت بلدية المسفلة الفرعية، 27 لوحة إعلانية مخالفة، تمت إقامتها بطرق عشوائية في عدد من المواقع والأحياء ضمن نطاق البلدية.

كما قامت البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بأمانة مدينة مكة المكرمة، برفع المُخلفات من المواقع وتكثيف الجهود الرقابية لمنع تكرار هذه المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أن الهدف من الحملة هو القضاء على ظاهرة التلوث البصري وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام.

وأشار إلى أن اللوحات الإعلانية تخضع لتنظيم محدد يجب الالتزام به في وضع تلك اللوحات، مشددًا على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية، وذلك وفقًا للتوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن البلدية ممثلة في قسم الأسواق، قامت خلال الأسبوع الماضي بحملة علي اللوحات الإعلانية المخالفة والتي نصبت في عدد من الشوارع العامة، وتم إزالة ما يقارب من 27 لوحة متفاوتة الأحجام بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة ولوحات قماشية.

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وأكد استمرارية الحملة على مختلف المواقع التي تشهد مثل هذه المخالفات، مع تأكيد عدم تكرارها حفاظاً على المظهر العام للعاصمة المقدسة.

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