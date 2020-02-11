حساب المواطن: كشف الحساب البنكي ضروري لتقديم أي اعتراض

نوه برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تأكد المستفيدين أولًا
من عدم إيداع مبلغ الدعم في حسابه قبل تقديم أي اعتراض.
وأشار حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، ردًا على سؤال مواطن عبر تويتر، إلى أنه تم ايداع مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير، موضحًا أنه يجب مراجعة البنك أولًا والتأكد من أنه لم يتم الإيداع.
وأضاف البرنامج، أنه يلزم توفير كشف حساب من البنك، وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة، وذلك عن طريق أيقونة «الدفعات المالية» ثم «دفعة لم تستلم»، وإرفاق كشف الحساب البنكي.
وكان برنامج حساب المواطن أعلن أمس الاثنين، أن الاعتراضات المالية على الدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، ستبدأ يوم 15 فبراير الجاري.
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