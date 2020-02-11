مصادر «عاجل»: أمرٌ سامٍ بحظر الشعارات واللافتات بالمشاعر المقدسة

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، بصدور أمر سامٍ يقضي بمخالفة كل من يحمل أي شعارات أو لافتات في المشاعر المقدسة، أو داخل مخيمات الحجاج، أو في أماكن السكن بمكة المكرمة؛ لما في ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وذكرت المصادر، أن وزارة الحج والعمرة أكدت على شركات الحج والعمرة وخدمة الحجاج، ضرورة توعية الحجاج لمنع رصد أي مخالف يحمل أي شعارات أو لافتات مهما كانت.
وبيَّنت المصادر، أن الجهات الأمنية والضبطية سوف تتابع الحملات وترصد المخالفين.
وكان مجلس الوزراء، قد حذَّر قبل موسم الحج الماضي 1440هـ، من رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية خلال الحج، وطالب الحجاج بالتفرغ لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته.
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