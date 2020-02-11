في أول أيام انتخابات غرفة الرياض.. 1455 صوتوا إلكترونيًا

أعلنت غرفة الرياض، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصوتين في انتخابات الغرفة لفئة التجار والصناع، بلغ 1455 حتى الآن، وذلك عبر التصويت الإلكتروني.

وذكرت الغرفة –عبر حسابها بتويتر- أن عدد أصوات الناخبين في انتخابات غرفة الرياض يبلغ 3448 صوتًا لفئة التجار والصناع، حيث يبلغ عدد أصوات فئة الصناع 1582 ويبلغ عد أصوات فئة التجار 1867.

وانطلقت اليوم، انتخابات غرفة الرياض عبر التصويت الإلكتروني، والتي تستمر حتى الخميس القادم، ودعت الغرفة أعضاءها للمشاركة، قائلة: «مشاركتك في الانتخابات تعزيز لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني».

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