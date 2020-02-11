بالفيديو.. تهديد مسلح لعمال النظافة يراكم نفايات شارعين في نسيم الرياض

حصلت «عاجل» على فيديو يُظهر تراكم النفايات وتجمعات للمياه الآسنة بشكل مقزز في شارعي الجبل الأبيض والجبل الأخضر بحي النسيم، فيما أوضح أحد سكان الحي، أن إرهاب وتهديد شخص مسلح لعمال النظافة، هو ما أدى إلى امتناعهم عن الدخول للشارع وممارسة مهامهم.

وكشف صاحب حساب حي النسيم، وأحد سكان الحي بالرياض مقرن العنزي، لـ«عاجل»، أن سبب تراكم النفايات في شارعي الجبل الأبيض والجبل الأخضر بالنسيم، هو أن إدارة النظافة لا تستطيع الدخول لهذا الشارع؛ بسبب وجود شخص مسلح يقوم بترهيب عمال النظافة.

وأشار العنزي، إلى أن الشخص المسلح تسبب بالفعل في إيذاء أحد عمال النظافة في وقت سابق، وهو ما يجعل العمال يخافون الدخول إلى هذا المكان، الذي ترتب عليه وجود هذا الكم الكبير من النفايات.

بدورها، أكدت مصادر، لـ«عاجل»، تواصل إدارة شركة النظافة مع الجهات الأمنية لحل هذا الموضوع.

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