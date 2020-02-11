الجوازات: نعتمد على التقويم الهجري.. ودخول المرافقين عقب الخروج النهائي يستلزم تأشيرة جديدة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أنه يتم الاعتماد على التقويم الهجري عند تمديد مدة الزيارات، مشيرة إلى أن دخول المرافقين بعد خروجهم النهائي من البلاد يستلزم إصدار تأشيرة جديدة لهم.

وذكرت الجوازات- عبر تويتر- ردًا على سؤال أحد المقيمين، أنه «يتم الاعتماد على التقويم الهجري».

ووجَّه أحد المقيمين سؤالًا حول تجديد الزيارة المفردة لمدة 30 يومًا أخرى، بحد أقصى 180 يومًا، وهل يتم احتساب ذلك على أساس التاريخ الميلادي أم الهجري؟.

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات ردًا على سؤال أحد المقيمين، أنه عند الرغبة في دخول المرافقين عقب خروجهم النهائي من المملكة، يستلزم إصدار تأشيرة جديدة، قائلة «لا يمكنك ذلك، يلزم إصدار تأشيرة جديدة».

وتساءل أحد المقيمين أنه عمل خروجًا نهائيًا لعائلته، وغادروا السعودية، فهل يستطيع إرجاعهم خلال 60 يومًا من مغادرتهم، أم يستلزم الأمر عمل معاملة استقدام جديدة؟.

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