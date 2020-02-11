فريق طبي ينقذ حياة مصاب بنزيف حاد في تجويف البطن بمستشفى الملك عبدالعزيز

أسهم فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري كان في حالة إغماء، ويعاني إصابات متعددة في الرأس والصدر مع البطن، وكسورًا متعددة في الأطراف.
وأظهرت الفحوصات وجود تهتك شديد ومتعدد في الأمعاء، مع نزيف حاد في تجويف البطن، وعلى الفور قرر الفريق الجراحي المناوب عمل استكشاف جراحي للبطن، وتمت السيطرة على النزيف، ومن ثم استئصال الجزء المتهتك من الأمعاء الدقيقة وتوصيل الجزء السليم، كما تم إصلاح الإصابات المفتوحة في الاثنى عشر، كما تم عمل التنفس الصناعي وتوصيل أنابيب للصدر، وتثبيت أولي خارجي للعظام من قبل فريق العظام المناوب.
وبعد العملية، نُقل المريض للعناية المركزة حتى استقرت حالته، واستكمل بعدها العلاج، وتم إجراء تثبيت العظام وغادر المستشفى في حالة جيدة.
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