مصادر: التعليم تُصدر تعميمًا عاجلًا بشأن الطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة

كشفت مصادر، لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا عاجلًا للمدارس الحكومية؛ بشأن المبالغ المخصصة للطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام. وأوضحت المصادر، أن وزارة التعليم طالبت- في تعميمها- بسرعة سحب المبالغ وتسليم الإعانات لمستحقيها في موعد أقصاه الخميس الموافق 19 جمادى الآخر 1441 هـ. وأشار التعميم إلى ضرورة توثيق تسليم الإعانات على الموقع الالكتروني وتحديث بيانات وأرقام جوالات مسؤولي الحساب وأعضاء لجنة تكافل على النظام الالكتروني. وأكَّدت الوزارة أهمية استيفاء ملف التوثيق من قبل لجنة تكافل بالمدرسة، كمرجع لمتابعة العمل من قبل مشرفي ومشرفات تكافل والجهات المختصة بالمراقبة. Advertisements وأوضح التعميم الوزاري، أن مؤسسة تكافل قامت بإيداع المبالغ المخصصة للطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة. اقرأ أيضا: مصادر «عاجل»: توجيه جديد من التعليم بخصوص «التنمر» في المدارس وزارة التعليم تقر «خيارات احترازية» حفاظًا على الطلاب من موجة البرد

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