المرور: كاميرات ذكية لرصد مخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق

أوضح المرور السعودي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قريبًا التوسع في استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفات المرورية بطرق المملكة، لا سيما المتعلقة بعدم الالتزام بمسارات الطرق.

وذكر المرور، عبر حسابه بتويتر: «قريبًا.. الإدارة العامة للمرور وضمن التوسع في استخدام التقنية، سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية»، وتابعت أن الكاميرات سترصد «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق».

ونشر المرور مقطعًا مصورًا يوضح الأثر السلبي الذي تسببه مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، على باقي المركبات، مشيرًا إلى أن تجاوز أنظمة المرور يؤدي إلى حوادث مرورية وعرقلة حركة السير.

وأشار المرور إلى أنه بدأ استخدام أجهزة ذكية مطورة من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني (تحكم)، لرصد وضبط هذه المخالفات على كافة الطرق.

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وأوضح المرور، أن التقنية الحديثة تقوم بتحديد المركبة المخالفة وتصويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ورصدها بشكل آلي.

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