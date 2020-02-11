بلدية سلطان بأبها تضبط 730 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة

ضبطت فرق الرقابة التابعة لبلدية سلطان الفرعية بأبها، 730 كيلوجرامًا من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة، ضمن جهودها لضبط سلامة أسواقها.
وأوضحت البلدية، أن الفرق الرقابية خلال جولاتها التفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية، ضبطت خلال الأسبوعين الماضيين مواد غذائية فاسدة وفي بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وأفادت البلدية، بأنه خلال الجولات تبين وجود عدة ملاحظات، منها مخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين، إضافة لوجود مواد غذائية فاسدة ظهرت عليها علامات التعفن.
وأشارت البلدية، إلى أنه تم إعداد محاضر لإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية الفاسدة، التي بلغت بنحو 730 كيلوجرامًا وإغلاق المنشآت وإشعارها بضبط مخالفة وغرامة بذلك لتطبيق النظام بحقه.
وأكَّدت البلدية، أنها لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، داعية المواطنين والمقيمين للتبليغ حال ملاحظة أي مخالفة بلدية، وذلك من خلال رقم البلاغات الموحد 940.
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