بعد رحلة علاجية.. تركي آل الشيخ يغادر نيويورك

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، تشير إلى مغادرته مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بعد رحلة علاج استمرت لعدة أيام.
وكتب آل الشيخ: « off nyc »، وتفاعل عدد كبير من المتابعين معه، متمنين عودته بالسلامة.
كما نشر تركي آل الشيخ صورة له، أمام عربة طعام بأحد شوارع نيويورك، وغرد قائلًا: كيف كنت؟.
وكان تركى آل الشيخ، طمأن –في وقت سابق- متابعيه على حالته الصحية، مقدمًا الشكر لمن سأل عنه، مطالبًا بعدم الالتفات للشائعات والأخبار الزائفة.
حيث نشر -عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»- أول صورة له بعد إجراء العملية الجراحية في أحد مستشفيات نيويورك، وعلّق عليها قائلًا: «أشكر كل من سأل عني أنا بخير ولا تسمعون الإشاعات».
كما أكد آل الشيخ في 30 يناير الماضي، قرب عودته للرياض، وغرد قائلًا: «جايك يا الرياض قريب إن شاء الله».
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