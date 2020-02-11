عاجل-الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية

رأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬اليمامة،‭ ‬وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الجلسة،‭ ‬أطلع‭ ‬الملك‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬الرسالتان‭ ‬الخطيتان‭ ‬اللتان‭ ‬بعثهما،‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬ودولة‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬أثيوبيا‭ ‬آبي‭ ‬أحمد‭ ‬علي،‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬وعلى‭ ‬فحوى‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬مع‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬ثقة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وتوجيه‭ ‬الملك‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬للصين‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬الوباء‭ ‬ومعالجة‭ ‬آثاره‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬لتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الصحية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬للتصدي‭ ‬لانتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬الجديد‭ ‬ومكافحته،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتينة،‭ ‬ودور‭ ‬المملكة‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأزمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬للإغاثة‭ ‬والأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬والوقوف‭ ‬مع‭ ‬المتضررين‭ ‬والمنكوبين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬بقاع‭ ‬الأرض‭.‬

الاجتماع‭ ‬التحضيري‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الأستاذ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الشبانة،‭ ‬عقب‭ ‬الجلسة،‭ ‬أن‭ ‬المجلس،‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬الاجتماع‭ ‬التحضيري‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬ومهمة‭ ‬الابتكار‭ (‬CEM11‭ / ‬M15‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬وزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬بالرياض،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأعمال‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬دولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وما‭ ‬ناقشه‭ ‬من‭ ‬موضوعات‭ ‬الطاقة‭ ‬وتسريع‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬تقنياتها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وسبل‭ ‬مضاعفة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭.‬

وتناول‭ ‬المجلس‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬ورئاستها‭ ‬لأعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ39،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ .. ‬تنمية‭ ‬للمجتمع‭ ‬‮«‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬جهودها‭ ‬لخدمة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والنهوض‭ ‬بوضع‭ ‬المرأة‭ ‬ودعم‭ ‬مسيرتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التمكين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬2030،‭ ‬مرحباً‭ ‬بإعلان‭ ‬الرياض‭ ‬‮«‬عاصمة‭ ‬للمرأة‭ ‬العربية‭ ‬لعام‭ ‬2020‭ ‬‮«‬‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬‭ ‬المرأة‭ .. ‬وطن‭ ‬وطموح‭ ‬‮«‬‭ ‬ليشكل‭ ‬بعداً‭ ‬إقليميا‭ ‬لمشاركة‭ ‬المملكة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وعلى‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭.‬

تطورات‭ ‬الأوضاع

وبين‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬أن‭ ‬المجلس،‭ ‬استعرض‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬عربياً‭ ‬وإقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬المواقف‭ ‬الثابتة‭ ‬للمملكة‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬العالمي،‭ ‬وتأكيدها‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمن‭ ‬النووي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬فيينا،‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬للقرارات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬الإنسان‭ ‬والبيئة،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمن‭ ‬النووي،‭ ‬أحد‭ ‬المكونات‭ ‬الرئيسة‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمشروعها‭ ‬الوطني‭ ‬للاستخدامات‭ ‬السلمية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬مجدداً‭ ‬دعوة‭ ‬المملكة‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لتعزيز‭ ‬جميع‭ ‬التدابير‭ ‬الرامية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬النووي‭ ‬وإيلائه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬توترات،‭ ‬وانتشار‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬والميليشيات‭.‬

واطلع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الإعداد‭ ‬للدورة‭ ‬السابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬لدول‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬لما‭ ‬تقدمه‭ ‬المملكة‭ ‬بصفتها‭ ‬دولة‭ ‬المقر،‭ ‬ورئيس‭‬القمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مستمر‭ ‬لنشاطاتها‭ ‬برعاية‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وولي‭ ‬العهد،‭ ‬وما‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المنظمة‭ ‬كونها‭ ‬الصوت‭ ‬الجامع‭ ‬للعالم‭ ‬الإسلامي،‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬أواصر‭ ‬التضامن‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬والشعوب‭ ‬الإسلامية‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬صورة‭ ‬الإسلام‭ ‬السمحة‭ ‬والتصدي‭ ‬لخطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬وجميع‭ ‬أشكال‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬

قرارات‭ ‬المجلس‭ :‬

أولاً‭ :‬بعد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رقم‭ ( ‬47‭ / ‬12‭ ) ‬وتاريخ‭ ‬28‭ / ‬4‭ / ‬1441هـ،‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬لتأسيس‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬وقد‭ ‬أُعد‭ ‬مرسوم‭ ‬ملكي‭ ‬بذلك‭.‬

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ثانياً‭ :‬ قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تفويض‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ـ‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينيبه‭ ‬ـ‭ ‬بالتباحث‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأفغاني‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مشروع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬أمني‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬أفغانستان،‭ ‬والتوقيع‭ ‬عليه،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬رفع‭ ‬النسخة‭ ‬النهائية‭ ‬الموقعة،‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬النظامية‭.‬

ثالثاً‭ :‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تفويض‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة‭ -‬أو‭ ‬من‭ ‬ينيبه‭- ‬بالتباحث‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مشروع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ووزارة‭ ‬الفلاحة‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬تونس‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬الزراعي،‭ ‬والتوقيع‭ ‬عليه،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬رفع‭ ‬النسخة‭ ‬النهائية‭ ‬الموقعة،‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬النظامية‭.‬

رابعاً‭ :‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬رفعه‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للسياحة‭ ‬والتراث‭ ‬الوطني،‭ ‬وبعد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رقم‭ ( ‬50‭ / ‬12‭ ) ‬وتاريخ‭ ‬28‭ / ‬4‭ / ‬1441هـ،‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للسياحة‭ ‬والتراث‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والرياضة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬وقد‭ ‬أُعد‭ ‬مرسوم‭ ‬ملكي‭ ‬بذلك‭.‬

خامساً‭ :‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬رفعه‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة،‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التوصية‭ ‬المعدة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنمية‭ ‬رقم‭ ( ‬27‭ ‬ـ‭ ‬14‭ / ‬41‭ / ‬د‭ ) ‬وتاريخ‭ ‬7‭ / ‬5‭ / ‬1441هـ،‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬الاستمطار‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

سادساً‭ :‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ترقيات‭ ‬للمرتبتين‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬والرابعة‭ ‬عشرة‭:‬

1‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬الأمير‭/ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬وكيل‭ ‬محافظة‭ ‬جدة‭ ‬فئة‭ ‬أ‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬بإمارة‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭.‬

2‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الناصر‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬بقوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭.‬

3‭‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬العثمان‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬أمين‭ ‬عام‭ ‬محكمة‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬بالمحكمة‭ ‬العليا‭.‬

4‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬التميمي‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬مستشار‭ ‬جمركي‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للجمارك‭.‬

واطلع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬العامة‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تقريران‭ ‬سنويان‭ ‬لوزارة‭ ‬التعليم،‭ ‬ورئاسة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العامة،‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬مالي‭ ‬سابق،‭ ‬وقد‭ ‬أحاط‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬ووجه‭ ‬حيالها‭ ‬بما‭ ‬رآه‭.‬