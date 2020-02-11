

الأحساء 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أمس مزرعة الورد الأحسائي والتي هي أحد مبادرات زراعة الأحساء بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني بالأحساء.

وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد نقلة نوعية في جماليات مزارع الورد بالأحساء كونها تمثل أحد أهم عوامل الجذب السياحي لزوار المحافظة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس الخليل، أن المكتب يسعى إلى زيادة الرحلات السياحية الزراعية للمناطق الريفية والزراعية في المحافظة، وذلك نظير ما يتحقق منها من اكتشاف وتعرف على الإرث التاريخي للمزروعات التقليدية القديمة إضافة إلى العائد الاقتصادي للمزارعين.

الجدير بالذكر أن مزرعة الورود الأحسائي دشنت عام 1434هـ على مساحة تتجاوز ٥٠٠٠ متر مربع، وتنتج أكثر من 10 آلاف وردة سنوياً والعديد من المنتجات المتعلقة بالورد والمنتجات الزراعية النسبية الاحسائية مثل الليمون والتين والأرز الحساوي والبامية، كما تضم المزرعة مزرعة سمكية تنتج من النوع البلطي، يستفاد منها في عملية التسميد.

//انتهى//

16:55ت م

0200





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء يتفقد مزرعة الورد الأحسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.