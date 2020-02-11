السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يتسلم خطة عمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة



حائل 17 جمادى الآخر 1441هالموافق 11 فبراير 2020 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم خطة عمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة قدمها الشيخ عبدالله المجماج مدير فرع وزارة الشئون الإسلامية بالمنطقة .

وجرى خلال اللقاء عرض خطة العمل على سموه والتي تضمنت توطين وظائف الأئمة والمؤذنين وتنظيم تبرعات المساجد والبناء والترميم والجولات التفقدية.

وثمن سمو أمير منطقة حائل الدور الذي تقوم به الوزارة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد والحرص على خدمة بيوت الله فيما يخدم المواطنين بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة على الحرص والدعم المستمر ، داعياً الله بأن يوفق الجميع لكل مايحبه ويرضاه .

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16:54ت م

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