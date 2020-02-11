السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي وزير الطاقة الجزائري



الجزائر 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، اليوم وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي، وأشاد الطرفان بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين المملكة والجزائر في مجال الطاقة على المستويين الثنائي والدولي، بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.

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16:44ت م

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