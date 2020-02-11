

عمان 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة التطوعية لبناء قدرات العاملين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمان.

وشملت الحملة تدريب 15 امرأة و15 رجلا من العاملين في المخيم بمجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي بمشاركة 3 متطوعين متخصصين.

ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري في مختلف بيئات اللجوء.

// انتهى //

16:44ت م

0197





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة التطوعية لبناء قدرات العاملين في مخيم الزعتري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.