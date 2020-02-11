السعودية اليوم / بلدي عسير يقف على مشروع طريق الأمير سلطان بأبها



أبها 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

وقف عدد من أعضاء المجلس البلدي بعسير اليوم، على مشروع استكمال طريق الأمير سلطان الرابط بين مدينتي أبها وخميس مشيط.

وناقش أعضاء المجلس مع عدد من المسؤولين بأمانة عسير عددا الموضوعات والعقبات التي تواجه المشروع ومن أبرزها الوقوف على تقاطعات أملاك المواطنين مع الطريق ووضع الحلول المناسبة لها، ووضع الحلول لإزالة الصخور، ومناقشة ما توصل إليه المهندسون من دراسات وتصاميم لإنشاء كوبري على تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق المطار.

// انتهى //

16:43ت م

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