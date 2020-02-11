السعودية اليوم / تعليم شرورة يناقش برنامج "كفاءة لرفع وتحسين نواتج التعلم"



نجران 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

ناقشت لجنة الاختبارات الوطنية والتحصيلية بتعليم محافظة شرورة، أمس، برنامج "كفاءة لرفع وتحسين نواتج التعلم".

وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر الإدارة، بحضور مدير الإشراف التربوي أحمد بن علي الكربي، الإطار العام لتجويد الاختبارات التحصيلية، ومهام الإدارات المعنية بتنفيذها، إلى جانب العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل اللجنة، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات.

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16:34ت م

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