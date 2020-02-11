السعودية اليوم / سمو نائب أمير مكة المكرمة يدشن 16 مشروعاً تعليميا بالمنطقة



مكة المكرمة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة 16 مشروعاً تعليميا بمكة المكرمة يستفيد منها نحو 9330 طالبا وطالبة.

واستمع سموه إلى شرح عن المباني التي تم ترميمها وتأهيلها بهدف تحسين البيئة التعليمية، إذ يعد مجمع الشرائع 7 الأكبر في هذه المشاريع فيما تم الانتهاء من مبنى اليمانية الابتدائية، وأيضا مبنى مدرسة الأوزاعي الابتدائية.

وبحسب العرض فإن مدارس النهروان ، المتوسطة التاسعة ، أنس بن مالك ، أم القرى ، حراء ، ومجمع البحيرات تم تأهيلها ويستفيد منها نحو 3810 طلاب وطالبات فيما تم إنشاء 6 مبانٍ جديدة للطفولة المبكرة ورياض الأطفال وإعادة تأهيل 84 فصلا في مباني قائمة يستفيد منها جميعا نحو 2700 طالب وطالبة .

// انتهى //

16:30ت م

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