

جيزان 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان سليمان بن يحي المالكي, وعددا من مسؤولي الفرع.

وتسلم سموه التقرير الخاص بمشاركة فرع الهيئة بجازان في موسم الحج للعام الماضي 1440هـ، مطلعاً على ما استحدثته الرئاسة في موسم حج العام الماضي بزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية وربط خدماتها المتعددة في جميع المواقع من خلال التقنية، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم في ظل الرعاية والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .

ونوه سموه بجهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه أعرب مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع آليه من توجيهات.

// انتهى //

16:29ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لحج العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.