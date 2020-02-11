السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يرعى حفل الخريجين السنوي الموحد لقطاع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة



المدينة المنورة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل الخريجين السنوي الموحد لقطاع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمنطقة المدينة المنورة البالغ عددهم 1266 خريجاً، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد, ومدير عام التدريب بالمنطقة الدكتور عيد عياد الردادي.

كما دشن سموه ملتقى التوظيف التقني 2020 الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، الذي يعرض للخريجين (1548) فرصة وظيفية بالتعاون مع (52) جهة توظيف، وشهد توقيع عقود وظيفية للخريجين.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن سلمان بتخريج الكوادر المهنية المؤهلة لدخول سوق العمل، حاثاً سموه بهذه المناسبة رجال الأعمال في المنطقة بالمساهمة في توظيف الكوادر الوطنية المدربة تقنياً ومهنياً، واجتذابهم في منشآتهم للمشاركة في التنمية الاقتصادية والتطور التقني الذي تشهده بلادنا.

وشاهد سمو أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً وثائقياً استعرض خطط وجهود قطاع الكليات والمعاهد منذ بداية التعليم المهني والتقني بالمملكة، والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية بالمنشآت التدريبية للمنطقة، ثم كرّم سموه الخريجين المتميزين.

من جانبه، أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرص المؤسسة على تدريب الطلاب تدريباً متميزاً وتوفير الفرص الوظيفية لهم من خلال متلقى التوظيف الذي يعقب الاحتفال بتخرجهم، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم وتوجيهاته بتوفير فرص وظيفية موائمة لاحتياجات سوق العمل ومناسبة للمتدربين، ورفع الطاقة الاستيعابية بالمدينة المنورة.

من جهتهم، أعرب الخريجين في كلمتهم بهذه المناسبة عن سعادتهم بهذا التتويج والمسيرة التدريبية التي تحققت، مقدمين شكرهم لكل من أسهم في بنائهم المعرفي والعملي.

// انتهى //

16:18ت م

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