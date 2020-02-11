السعودية اليوم / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للرجال



الرياض 17 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 11 فبراير 2020م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

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16:11ت م

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