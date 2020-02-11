رياضي / أولسان وطوكيو يتعادلان في دوري أبطال آسيا 2020



سول 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

تعادل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع ضيفه اف سي طوكيو الياباني بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

وبهذه النتيجة حصد كل فريق أول نقطة له في البطولة هذا الموسم .

وكان من المقرر أن تقام مباراة بيرث جلوري الأسترالي وشنغهاي سينخوا الصيني في وقت سابق من اليوم، ولكن تم تأجيلها من قبل بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباريات الأندية الصينية في الجولات الثلاثة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا ، باستثناء مباريات فريق بكين الذي كان يعسكر في كوريا الجنوبية .

// انتهى //

16:10ت م

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