السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة



عرعر 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم , التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

واستعرض سموه مع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن نايف الجارد وبرفقته عدد من قيادات ومنسوبي الهيئة، ما اشتمل عليه التقرير من خدمات إسعافية وطبية وإدارية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمبادرات التطوعية التي نفذها الفرع.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الهلال الأحمر بالمنطقة, وسبل دعم وتطوير الخدمات التي يقدمها لأبناء منطقة الحدود الشمالية وللمقيمين .

ووجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتفعيل المبادرات وتكثيف الجهود التوعوية والدورات التأهلية لعموم المجتمع والمتطوعين منهم في جانب الإسعافات الأولية والإسعاف في المواسم والظروف الاستثنائية على وجه الخصوص.

كما وجه سموه بزيادة التغطية الجغرافية للمنطقة بالخدمات الطبية الإسعافية وتقليل زمن الاستجابة لبلاغات الانتظار.

وأشار سموه إلى أهمية تلبية احتياجات المنطقة من الخدمات الإسعافية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وتأهيل الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة والمرضية .

ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية وفي نهاية اللقاء قدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة .

ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه .

// انتهى//

16:07ت م

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