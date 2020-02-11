شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالكويت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي أقام مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له. Advertisements ومن جهتها قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وصل إلى المملكة في زيارة أخوية. وأكدت أنه كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود. وتولى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح منصب رئاسة الوزراء نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

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