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العاهل السعودي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 11 فبراير 2020

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالكويت.

 

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن العاهل السعودي أقام مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له.

 

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ومن جهتها قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وصل إلى المملكة في زيارة أخوية.

 

وأكدت أنه كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وتولى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح منصب رئاسة الوزراء نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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