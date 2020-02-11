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إعلان نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي 

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي  والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

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