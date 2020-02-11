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شكرا لقرائتكم إصابة مواطن ستيني بفيروس كورونا القديم في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، عن إصابة مواطن يبلغ من العمر 68 عامًا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “فيروس كورونا القديم ” في محافظة حفر الباطن.
وأكد المركز أن الحالة المصابة غير محددة إن كانت مخالطة للإبل أم لا.
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