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إصابة مواطن ستيني بفيروس كورونا القديم في حفر الباطن

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2020-02-11

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، عن إصابة مواطن يبلغ من العمر 68 عامًا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “فيروس كورونا القديم ” في محافظة حفر الباطن.

وأكد المركز أن الحالة المصابة غير محددة إن كانت مخالطة للإبل أم لا.

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