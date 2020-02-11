الأرصاد: الهيئة مظلة للجميع ولا تنافسية في معلومات الطقس

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن الهيئة مظلة لجميع المهتمين بالطقس والمناخ وأنها تسعى لتحقيق التعاون المستمر والمثمر الذي يعزز دور توعية المجتمع بأهمية الظواهر الجوية وسبل الرشاد بخصوصها.

ولفت إلى أن هيئة الأرصاد ترحب بتلقي الآراء والمقترحات التي تؤدي إلى تجويد العمل وتحقق النفع للمجتمع وتحد من آثار عوامل الطقس مشددًا في الوقت ذاته أن الهيئة ليست في محل جدال أو تنافس فيما يخص إدارة معلومات الأرصاد وتقديم خدماتها للجمهور والجهات ذات العلاقة كونها الجهة المختصة والمخولة من قبل الدولة بذلك.

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ونوّه المتحدث الرسمي بالخطوات الجادة التي يشهدها العمل الأرصادي في المملكة خاصة بعد الإعلان عن إنشاء المركز الوطني للأرصاد وكذلك مشروع النظام العام للأرصاد الذي سيكون نقطة تحول في العمل المؤسسي الأرصادي وتحديد الأدوار والعوامل في جميع المجالات المعنية بالأرصاد والمناخ.

ودعا الجميع إلى توخي الدقة في نشر معلومات الطقس والظواهر الجوية وعدم المبالغة فيها والحرص على سلامة المجتمع من خلال دقة المعلومة التي تنقل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كون معلومات الطقس أصبحت مرتبطة بشكل كبير على جميع أنماط وأشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

ولفت إلى أن الهيئة سعت من خلال التواص مع المختصين المهتمين بالطقس والمناخ من خلال ورشة عمل عقدت برعاية الرئيس العام للهيئة وكانت مثمرة للجميع وجاري العمل على تحقيق مخرجاته من خلال فريق مشترك لتحقيق ذلك.

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