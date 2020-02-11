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نقلت "رويترز" عن عبدالله الشامي القائد في المعارضة السورية المدعومة من تركيا، أن طائرة هليكوبتر تابعة للنظام السوري أُسقطت في محافظة إدلب شمال غرب البلاد اليوم (الثلاثاء).
وبين "الشامي" أن الطائرة أُسقطت جنوبي مدينة إدلب، حيث يتقدم مقاتلون للمعارضة تدعمهم المدفعية التركية صوب مدينة النيرب لصد هجوم لنظام بشار الأسد تدعمه روسيا.المعارضة السورية تحطم طائرة هليكوبتر محافظة إدلب
المعارضة السورية تسقط طائرة هليكوبتر لنظام الأسدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-11
نقلت "رويترز" عن عبدالله الشامي القائد في المعارضة السورية المدعومة من تركيا، أن طائرة هليكوبتر تابعة للنظام السوري أُسقطت في محافظة إدلب شمال غرب البلاد اليوم (الثلاثاء).
وبين "الشامي" أن الطائرة أُسقطت جنوبي مدينة إدلب، حيث يتقدم مقاتلون للمعارضة تدعمهم المدفعية التركية صوب مدينة النيرب لصد هجوم لنظام بشار الأسد تدعمه روسيا.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:24 PM
خلال تقدمها جنوب إدلب
نقلت "رويترز" عن عبدالله الشامي القائد في المعارضة السورية المدعومة من تركيا، أن طائرة هليكوبتر تابعة للنظام السوري أُسقطت في محافظة إدلب شمال غرب البلاد اليوم (الثلاثاء).
وبين "الشامي" أن الطائرة أُسقطت جنوبي مدينة إدلب، حيث يتقدم مقاتلون للمعارضة تدعمهم المدفعية التركية صوب مدينة النيرب لصد هجوم لنظام بشار الأسد تدعمه روسيا.
، المعارضة السورية تسقط طائرة هليكوبتر لنظام الأسد ،
المصدر : الخليج 365
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