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قتل انتحاري خمسة أشخاص في هجوم قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول اليوم (الثلاثاء).
ونقلت "رويتر" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن القتلى بينهم ثلاثة عسكريين ومدنيان.
وأضاف أن 12 آخرين أصيبوا خمسة منهم مدنيون.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، الذي وقع قرب مدخل أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، التي تديرها الدولة في بداية ساعة الذروة الصباحية.
وشهدت الأكاديمية عدة هجمات في الماضي منها هجوم أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه في مايو (أيار) الماضي.قتل انتحاري أكاديمية عسكرية العاصمة كابول
أفغانستان.. "انتحاري" يودي بحياة 5 في هجوم على أكاديمية عسكريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-11
قتل انتحاري خمسة أشخاص في هجوم قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول اليوم (الثلاثاء).
ونقلت "رويتر" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن القتلى بينهم ثلاثة عسكريين ومدنيان.
وأضاف أن 12 آخرين أصيبوا خمسة منهم مدنيون.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، الذي وقع قرب مدخل أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، التي تديرها الدولة في بداية ساعة الذروة الصباحية.
وشهدت الأكاديمية عدة هجمات في الماضي منها هجوم أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه في مايو (أيار) الماضي.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:47 PM
بينهم 3 عسكريين ومدنيان
قتل انتحاري خمسة أشخاص في هجوم قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول اليوم (الثلاثاء).
ونقلت "رويتر" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن القتلى بينهم ثلاثة عسكريين ومدنيان.
وأضاف أن 12 آخرين أصيبوا خمسة منهم مدنيون.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، الذي وقع قرب مدخل أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، التي تديرها الدولة في بداية ساعة الذروة الصباحية.
وشهدت الأكاديمية عدة هجمات في الماضي منها هجوم أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه في مايو (أيار) الماضي.
، أفغانستان.. "انتحاري" يودي بحياة 5 في هجوم على أكاديمية عسكرية ،
المصدر : الخليج 365
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