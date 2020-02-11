، ولي العهد يجتمع مع رئيس جمهورية غينيا "كوناكري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا كوناكري.

وشهد الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب بحث عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود المبذولة في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

وحضر الاجتماع، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري حسين الدخيل الله.

وحضره من جانب غينيا كوناكري وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين الحكوميين.الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا كوناكري الرياض