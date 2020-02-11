، الخبر تستضيف ملتقى الدوار واضطرابات السمع على مدى 3 أيام ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف الخبر الملتقى الرابع للدوار واضطرابات السمع الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام خلال الفترة ما بين ١٤- ١٦فبراير٢٠٢٠م في فندق الميريديان بالخبر.
وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور منصور توفيق أن الملتقى ينطلق بحضور أكثر من 500 شخص بمشاركة دولية تتمثل في18 محاضرًا من 5 دول البحرين، والكويت، ومصر، والأردن، والسودان، يقدمون 30 محاضرةعلى مدى ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 21 ساعة تعليم مستمر .
وأوضح الدكتور مساعد الزهراني رئيس الملتقى أن الملتقى الذي يقام للمرة الرابعة سيناقش مستجدات تشخيص وعلاج الدوار في العيادات الخارجية، مستجدات فحص الدوار وتجهيزات معمل الفحص الدهليزي، مناقشة العلاجات الجراحية للدوار ومدى فعاليتها مقارنة بالعلاجات التقليدية.
أما على مستوى السمع وزراعة القوقعة فسوف يحضر المؤتمر نخبة من الجراحين واستشاريي السمعيات لمناقشة أهم التطورات التقنية والجراحية لزراعة القوقعة بالمملكة العربية السعودية.
وتابع الزهراني: أن الملتقى سيقيم ورشة عمل مكثفة لتدريب الكوادر الشابة على تفعيل وبرمجة زراعة القوقعة، بالإضافة لمتحدث من أقسام الأعصاب، والأشعة العصبية، لعرض الأسباب العصبية التقنيات الحديثة لتشخيص الدوار ومسبباته، مما سيشكل إضافة معلوماتية للمشاركين ويبقيهم على اطلاع حول المستجدات. مشيراً إلى أن إقامة الملتقى يعد فرصة للمهتمين لوجود علاقة وثيقة بين التخصصين مما ينمي معرفة المشاركين في فعالياته .الملتقى الرابع للدوار واضطرابات السمع مستشفى الملك فهد التخصصي الدمام
الخبر تستضيف ملتقى الدوار واضطرابات السمع على مدى 3 أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-11
تستضيف الخبر الملتقى الرابع للدوار واضطرابات السمع الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام خلال الفترة ما بين ١٤- ١٦فبراير٢٠٢٠م في فندق الميريديان بالخبر.
وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور منصور توفيق أن الملتقى ينطلق بحضور أكثر من 500 شخص بمشاركة دولية تتمثل في18 محاضرًا من 5 دول البحرين، والكويت، ومصر، والأردن، والسودان، يقدمون 30 محاضرةعلى مدى ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 21 ساعة تعليم مستمر .
وأوضح الدكتور مساعد الزهراني رئيس الملتقى أن الملتقى الذي يقام للمرة الرابعة سيناقش مستجدات تشخيص وعلاج الدوار في العيادات الخارجية، مستجدات فحص الدوار وتجهيزات معمل الفحص الدهليزي، مناقشة العلاجات الجراحية للدوار ومدى فعاليتها مقارنة بالعلاجات التقليدية.
أما على مستوى السمع وزراعة القوقعة فسوف يحضر المؤتمر نخبة من الجراحين واستشاريي السمعيات لمناقشة أهم التطورات التقنية والجراحية لزراعة القوقعة بالمملكة العربية السعودية.
وتابع الزهراني: أن الملتقى سيقيم ورشة عمل مكثفة لتدريب الكوادر الشابة على تفعيل وبرمجة زراعة القوقعة، بالإضافة لمتحدث من أقسام الأعصاب، والأشعة العصبية، لعرض الأسباب العصبية التقنيات الحديثة لتشخيص الدوار ومسبباته، مما سيشكل إضافة معلوماتية للمشاركين ويبقيهم على اطلاع حول المستجدات. مشيراً إلى أن إقامة الملتقى يعد فرصة للمهتمين لوجود علاقة وثيقة بين التخصصين مما ينمي معرفة المشاركين في فعالياته .
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:36 PM
تستضيف الخبر الملتقى الرابع للدوار واضطرابات السمع الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام خلال الفترة ما بين ١٤- ١٦فبراير٢٠٢٠م في فندق الميريديان بالخبر.
وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور منصور توفيق أن الملتقى ينطلق بحضور أكثر من 500 شخص بمشاركة دولية تتمثل في18 محاضرًا من 5 دول البحرين، والكويت، ومصر، والأردن، والسودان، يقدمون 30 محاضرةعلى مدى ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 21 ساعة تعليم مستمر .
وأوضح الدكتور مساعد الزهراني رئيس الملتقى أن الملتقى الذي يقام للمرة الرابعة سيناقش مستجدات تشخيص وعلاج الدوار في العيادات الخارجية، مستجدات فحص الدوار وتجهيزات معمل الفحص الدهليزي، مناقشة العلاجات الجراحية للدوار ومدى فعاليتها مقارنة بالعلاجات التقليدية.
أما على مستوى السمع وزراعة القوقعة فسوف يحضر المؤتمر نخبة من الجراحين واستشاريي السمعيات لمناقشة أهم التطورات التقنية والجراحية لزراعة القوقعة بالمملكة العربية السعودية.
وتابع الزهراني: أن الملتقى سيقيم ورشة عمل مكثفة لتدريب الكوادر الشابة على تفعيل وبرمجة زراعة القوقعة، بالإضافة لمتحدث من أقسام الأعصاب، والأشعة العصبية، لعرض الأسباب العصبية التقنيات الحديثة لتشخيص الدوار ومسبباته، مما سيشكل إضافة معلوماتية للمشاركين ويبقيهم على اطلاع حول المستجدات. مشيراً إلى أن إقامة الملتقى يعد فرصة للمهتمين لوجود علاقة وثيقة بين التخصصين مما ينمي معرفة المشاركين في فعالياته .
، الخبر تستضيف ملتقى الدوار واضطرابات السمع على مدى 3 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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