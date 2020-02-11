، إدارة "سجون الرياض" تستقبل وفد الندوة العالمية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإٍسلامي والوفد المرافق له. واستمع إلى جهود الندوة في مجال البرامج الشبابية والتنموية، وثمن دورها وتعاونها مع إدارة السجون في الارتقاء بالنزلاء من خلال برامجها الهادفة التي تحصن الشباب من الأفكار والتيارات المنحرفة.
وتناول اللقاء أهمية العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ودورها نحو نزلاء السجون وفوائد وثمار التعاون المشترك مع إدارتها في العديد من الفعاليات والملتقيات الصيفية التربوية والترفيهية والثقافية التي تؤهل النزلاء لممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم.
مدير السجون بمنطقة الرياض الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإٍسلامي
إدارة "سجون الرياض" تستقبل وفد الندوة العالميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-11
استقبل مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإٍسلامي والوفد المرافق له. واستمع إلى جهود الندوة في مجال البرامج الشبابية والتنموية، وثمن دورها وتعاونها مع إدارة السجون في الارتقاء بالنزلاء من خلال برامجها الهادفة التي تحصن الشباب من الأفكار والتيارات المنحرفة.
وتناول اللقاء أهمية العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ودورها نحو نزلاء السجون وفوائد وثمار التعاون المشترك مع إدارتها في العديد من الفعاليات والملتقيات الصيفية التربوية والترفيهية والثقافية التي تؤهل النزلاء لممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:32 PM
استقبل مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإٍسلامي والوفد المرافق له. واستمع إلى جهود الندوة في مجال البرامج الشبابية والتنموية، وثمن دورها وتعاونها مع إدارة السجون في الارتقاء بالنزلاء من خلال برامجها الهادفة التي تحصن الشباب من الأفكار والتيارات المنحرفة.
وتناول اللقاء أهمية العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ودورها نحو نزلاء السجون وفوائد وثمار التعاون المشترك مع إدارتها في العديد من الفعاليات والملتقيات الصيفية التربوية والترفيهية والثقافية التي تؤهل النزلاء لممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم.
، إدارة "سجون الرياض" تستقبل وفد الندوة العالمية ،
المصدر : الخليج 365
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