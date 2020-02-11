شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غينيا يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل رئيس غينيا البروفيسور ألفا كوندي اليوم إلى الرياض . وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

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